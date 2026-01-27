НАТО выделяет гранты на изучение когнитивных угроз

Североатлантический альянс выделяет средства на финансирование исследовательских проектов, проводимых университетами и некоммерческими организациями. Эти проекты сосредоточены на изучении когнитивных угроз и методов ведения информационных войн, пишет ТАСС.

Доклад «Война — это игра разума: противодействие вооруженной информации» опубликован Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла «Серия «Стратегия». Авторы исследования — Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья.

В отчете подчеркивается, что поддержка научных исследований обусловлена стремительным прогрессом в области искусственного интеллекта. Авторы указывают на дипфейки и другие угрозы, создаваемые ИИ, как на серьезные вызовы для когнитивной безопасности Альянса.

Для борьбы с этими вызовами НАТО активно взаимодействует с ООН и ЕС, обмениваясь передовым опытом. Ключевую роль в этой деятельности играет Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, созданный в 2014 году.

