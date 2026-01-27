Размер шрифта
Общество

Названы самые востребованные врачи у россиян в 2025 году

Лоры, терапевты и дерматовенерологи возглавили топ востребованных врачей в 2025 году
По итогам 2025 года чаще всего россияне обращались к врачам-отоларингологам, терапевтам, дерматовенерологам, кардиологам и неврологам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе многопрофильного медицинского холдинга «СМ-Клиника».

Лидером по количеству обращений стали отоларингологи — на них пришлось 14,2% всех визитов. Далее следуют терапевты (12,1%), дерматовенерологи (10,9%), кардиологи (10,3%) и неврологи (10,1%). Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2024 году. Заметно изменился спрос только на терапевтов, который за год вырос на 1%.

Среди лабораторных исследований в 2025 году наибольшей популярностью пользовались базовые показатели состояния организма. В пятерку самых востребованных анализов вошли клинический анализ крови (27,8%), АЛТ (14,3%), АСТ (14,2%), креатинин (13,4%) и С-реактивный белок (12,9%). Аналогичный набор анализов лидировал и годом ранее.

Что касается инструментальной диагностики, то в 2025 году россияне чаще всего проходили электрокардиографию (10,7%), комплексное УЗИ органов брюшной полости (6,9%), УЗИ органов малого таза (7,5%), УЗИ щитовидной железы (5,4%) и эхокардиографию (5,4%). Эти же исследования входили в топ-5 и в 2024 году.

«Данные за 2025 год показывают, что россияне продолжают внимательно относиться к своему здоровью. Интерес к врачебным консультациям, лабораторным анализам и аппаратной диагностике остается устойчиво высоким», — отметили в пресс-службе холдинга.

Ранее врач призвал проводить два важных исследования россиянам старше 40 лет.
 
