Эксперт рассказал, есть ли выгода от перевода пенсионных накоплений в НПФ

Существенной выгоды от перевода ранее сформированных пенсионных накоплений из Соцфонда РФ в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) чаще всего нет. Об этом заявил ТАСС заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

«На мой взгляд, средние результаты негосударственных пенсионных фондов и Социального фонда России под управлением государственной управляющей компании в целом сопоставимы. Существенной выгоды от перехода в частный пенсионный план, как правило, человек не получает», — подчеркнул эксперт.

Для получения государственной страховой пенсии, уточнил Абрамов, нужно участвовать в системе государственного пенсионного страхования. То есть работодатель должен осуществлять отчисления в Соцфонд за работника. Россиянам, в свою очередь, важно контролировать свое участие в данной системе.

Кроме того, эксперт напомнил, что накопительная пенсия формировалась в рамках реформы 2002 года и может находиться в СФР под управлением ВЭБ.РФ или быть передана по решению гражданина в выбранный НПФ.

Накануне директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин предупредил, что неофициальная «серая»» зарплата – это крайне невыгодное условие труда, которое лишает сотрудника массы релевантных выплат. В том числе такой подход значительно урезает будущую пенсию, оставляет работника без пособий, что, по сути, ограничивает права гражданина.

В том числе «серая зарплата» сокращает пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, отпускные выплаты, привел пример эксперт. Доказать впоследствии нарушение и явную недоплату будет крайне сложно – это проблематичный процесс, который требует обращения в суд.

