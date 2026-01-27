В Австралии произошло крушение легкомоторного самолета

В Австралии два человека не выжили при крушении легкомоторного самолета

В штате Квинсленд на северо-востоке Австралии произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает телеканал 9News.

Катастрофа произошла ранним утром вскоре после взлета.

«Предварительное расследование установило, что пилотом был 73-летний житель Бинли. Пассажир, предположительно, был из Сиднея. Расследование продолжается, в нем примут участие специалисты из отдела по расследованию авиакатастроф Квинсленда, полиции Квинсленда и авиационных властей», — говорится в материале.

Кроме того, на месте происшествия возник пожар, который распространился на существенной площади, в том числе из-за жаркой и ветреной погоды.

12 января американский легкомоторный самолет Cessna 182K (борт RA-3083G) после посадки в Подмосковье выкатился за боковую полосу безопасности и врезался в сугроб.

Инцидент произошел на аэродроме Мячково в Московской области. Отмечается, что воздушное судно получило повреждения, выполняя полет по маршруту Мячково — Мячково в целях авиации общего назначения. На борту самолета находились пилот и пассажир, никто из них не пострадал. Росавиация создала комиссию для расследования авиационного инцидента.

Ранее в Анкаре разбился самолет с главой генштаба Ливии.