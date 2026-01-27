В Китае увидели подвох в словах Путина о взносе в «Совет мира»

Президент России Владимир Путин заявлением о готовности Москвы направить $1 млрд в созданный американским президентом Дональдом Трампом «Совет мира» преподнес Вашингтону «подарок с подвохом». Об этом пишет китайский портал Sohu.

Как отмечает автор, российский лидер совершил гениальный ход, предложив главе Белого дома вступительный взнос за место в «Совете мира» из замороженных активов РФ. Таким образом, США и Европа оказались в затруднительном положении.

«Если Трамп примет $1 млрд, это означает, что США должны юридически признать тот факт, что эти деньги по-прежнему принадлежат России. Только владелец активов имеет право решать, как им распоряжаться», — говорится в материале.

21 января Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время встречи президент России рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также глава государства не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

