Судебные приставы наложили арест на имущество действующего и бывшего депутатов Госдумы

Приставы арестовали имущество депутата Дорошенко и бывшего депутата Вороновского
Рамиль Ситдиков/РИА Новости, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Судебные приставы в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-парламентария Анатолия Вороновского. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

В документах говорится, что суд Сочи направил в службу судебных приставов исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на все имущество Дорошенко и Вороновского. 23 января на их основании были открыты исполнительные производства.

21 января стало известно, что Генеральная прокуратура России потребовала изъять активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции депутата Анатолия Вороновского, действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского.
 
