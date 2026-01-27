Стала известна средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в России в 2025 году

Средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в 2025 году снизилась на 2,7%

Средняя цена новых кроссоверов и внедорожников в РФ по итогам 2025 года уменьшилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 3,2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков «Авито Авто».

Уточняется, что наиболее существенно подешевели модели SWM G05 Pro (-26,4%, 1,94 млн рублей), «Москвич» 3 (-18,4%, 1,77 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (-12,5%, 2,1 млн рублей), Exeed RX (-9,2%, 4,95 млн рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-7,7%, 3,85 млн рублей).

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников отметил: автомобили сегмента SUV на протяжении нескольких лет занимают доминирующие позиции на рынке.

«Так, в 2025 году их доля составила 72% среди всех предложений на «Авито Авто». Для сравнения: на седаны приходится лишь 11,3% объявлений, а на универсалы – 5,7%», — рассказал он.

В целом на платформе спрос на автомобили данного сегмента в прошлом году увеличился на 11%. При этом наибольшей популярностью пользовались машины китайских марок Haval, Changan, Geely, Chery и Jetour.

3 января автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что по базовому прогнозу на 2026 год ожидаются продажи новых легковых машин на уровне близком к 2025-му, то есть около 1,3 млн штук. По оптимистичному сценарию рынок может вырасти до уровня примерно 1,45 млн авто. А при негативном может произойти снижение до 1,2 млн машин.

Ранее в АЕБ спрогнозировали сокращение импорта новых авто в Россию более чем вдвое.