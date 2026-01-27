На Крымском мосту перекрывали движение

Крымский мост закрывали для движения автотранспорта примерно на 30 минут. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:33 мск.

Спустя полчаса движение автотранспорта было возобновлено.

По данным на 4:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

До этого Mash сообщил, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. Telegram-канал пишет, что в ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.