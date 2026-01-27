Все больше российских компаний не берут на работу курильщиков

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE.

По его словам, уже 50% клиентов кадровой компании не хотят рассматривать курящих кандидатов. Он отметил, что еще недавно регулярные перекуры не воспринимались бизнесом как серьезная проблема. Сегодня ситуация изменилась кардинально: работодатели все чаще видят в этой привычке фактор, который снижает дисциплину, разрушает корпоративную культуру и добавляет скрытые издержки.

«Это пока не является стопроцентной причиной отказа в приеме на работу, но работодатели точно обращают на это внимание. И если у кандидатов с одинаковыми компетенциями будет одно различие «курит/не курит» — отдадут предпочтение тому, кто не курит», — поделился эксперт.

По последним оценкам Минздрава, примерно каждый пятый россиянин продолжает курить — около 18,6% взрослых в возрасте от 15 лет и старше, несмотря на многолетнюю тенденцию к снижению этой привычки.

«Причем, по нашим данным, в некоторых секторах — например, в сфере услуг и строительства — показатели достигают 25–30%. Этого уровня достаточно, чтобы в коллективе из ста человек почти 20, а то и больше, обладали привычкой, которая подразумевает регулярные выходы из процесса. Уже критично», — рассказал Быханов.

Регулярные перекуры сотрудников для работодателя — это не только потерянные 30–50 минут в день, которые никто не учитывает официально, но и места неформального общения, где формируются группы, из которых руководитель фактически исключен.

«Для бизнеса это дополнительная зона неопределенности: сплетни, критика руководства и «свои правила», все чаще рождающиеся именно в курилке. Там, где курильщики встречаются чаще всего и на регулярной основе, создаются параллельные каналы коммуникации, которые не контролируются. В результате часть коллектива становится неформально изолированной, что влияет на сплоченность, вовлеченность и способность команды действовать синхронно», — отметил он.

Есть и ощущение несправедливости у некурящих. Работодатели убеждаются, что одинаковые условия должны быть у всех, но систематические перекуры выглядят как привилегия, которую не все могут или хотят себе позволить. Это разрушает ощущение равенства и усиливает внутрикорпоративное напряжение.

«На фоне этого компании меняют подход. Многие уже вводят строгие политики полного запрета курения на территории офиса, фиксируют любые перерывы в рамках общего трудового регламента и отказываются от курилок как пространства для общения. Другие идут дальше — на этапе найма предпочитают некурящих кандидатов, особенно на ролях, где важны дисциплина, командная динамика и высокая вовлеченность. Формально это не дискриминация, но на практике курение становится фактором, который может снизить шансы кандидата на получение предложения о работе», — поделился эксперт.

Что это означает для самих курящих? Аргументы вроде «это моя привычка» — уже не работают. Работодателей интересуют последствия курения сотрудников для бизнеса: регулярные перерывы без учета рабочего времени, влияние на работу команды, вероятность конфликтов и изоляции внутри коллектива.

«Чтобы оставаться конкурентоспособным кандидатом, людям с этой привычкой приходится демонстрировать высокий уровень самоконтроля, готовность соблюдать корпоративные правила и уметь управлять своей зависимостью, не влияя на рабочий процесс», — посоветовал эксперт.

И, наконец, вопрос: стоит ли скрывать факт курения на собеседовании, чтобы получить больше шансов на трудоустройство?

«Прямой обман — почти всегда это минус. Лучше честно объяснить, что вы готовы соблюдать корпоративные правила и умеете контролировать свою привычку. Работодатели гораздо лояльнее относятся к честности и готовности следовать регламенту, чем к попыткам утаить факты, которые вскроются уже в первые недели на новом месте», — добавил Быханов.

