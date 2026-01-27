В России хотят отменить внесение детей в загранпаспорта родителей

В России вскоре больше нельзя будет вписать ребенка в загранпаспорт родителей

В России вскоре будет невозможно вписать ребенка в заграничный паспорт родителей. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

29 января правительство России рассмотрит соответствующие законопроекты, а затем внесет их в Госдуму. Поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налоговому кодексу РФ ликвидируют процедуру внесения изменений в загранпаспорт и необходимость платить за это пошлину.

По данным МВД РФ, услуга не пользуется популярностью у россиян. Так, за последние пять лет за ней ежегодно обращались не более 2,5 тыс. человек, то есть ребенок вписывался в загранпаспорт только в одном случае из 900.

Но основной причиной разработки изменений является защита несовершеннолетних россиян от ситуации, когда некоторые государства, в первую очередь недружественные, отказывают им во въезде, не принимая во внимание отметки и фотографии в паспортах родителей.

До этого сообщалось, что с 20 января несовершеннолетние могут выехать из России лишь по заграничному паспорту.

