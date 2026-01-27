Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В России хотят отменить внесение детей в загранпаспорта родителей

В России вскоре больше нельзя будет вписать ребенка в загранпаспорт родителей
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В России вскоре будет невозможно вписать ребенка в заграничный паспорт родителей. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

29 января правительство России рассмотрит соответствующие законопроекты, а затем внесет их в Госдуму. Поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налоговому кодексу РФ ликвидируют процедуру внесения изменений в загранпаспорт и необходимость платить за это пошлину.

По данным МВД РФ, услуга не пользуется популярностью у россиян. Так, за последние пять лет за ней ежегодно обращались не более 2,5 тыс. человек, то есть ребенок вписывался в загранпаспорт только в одном случае из 900.

Но основной причиной разработки изменений является защита несовершеннолетних россиян от ситуации, когда некоторые государства, в первую очередь недружественные, отказывают им во въезде, не принимая во внимание отметки и фотографии в паспортах родителей.

До этого сообщалось, что с 20 января несовершеннолетние могут выехать из России лишь по заграничному паспорту.

Ранее в Госдуме рассказали, куда россияне смогут поехать без визы.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!