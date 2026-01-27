Писателю Акунину ужесточили наказание

Таганский суд Москвы ужесточил наказание писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорию Чхартишвили), заменив ему вид исправительного учреждения. Об этом, ссылаясь на решение апелляционной инстанции по второму делу писателя, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что ранее вынесенный приговор мирового судьи судебного участка № 371 изменен. Вместо колонии общего режима Акунину назначено отбывание наказание в колонии строгого режима.

Приговор был вынесен заочно, поэтому срок наказания будет исчисляться только с момента фактического задержания Акунина или его экстрадиции в Россию. О замене вида колонии ходатайствовал прокурор.

3 декабря стало известно, что суд добавил заочно осужденному в РФ Акунину один год колонии по иноагентскому делу.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Тогда писателя приговорили к 14 годам лишения свободы. Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

