Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В одном из районов Краснодарского края произошло более 10 взрывов

SHOT: в Славянском районе Краснодарского края произошло более 10 взрывов
Shutterstock

Более 10 взрывов было слышно в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«По словам местных жителей, взрывы начались примерно в 01:40 (совпадает с мск — Прим. ред.) и были слышны в разных частях. Также в городе работала сирена воздушной опасности», — говорится в публикации.

Очевидцы рассказали, что слышали «басовитые взрывы и жужжание мотора» со стороны Азовского моря.

При этом официальной информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

26 января в министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 109 дронов самолетного типа и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВСУ лишились 111 126 беспилотников.

В этот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что в регионе после ударов украинских БПЛА оказались повреждены энергообъекты и школа.

Ранее в Славянске-на-Кубани человек пострадал из-за атаки дронов на предприятия.
 
Теперь вы знаете
Неизлечимый вирус Нипах угрожает России? Что говорят специалисты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!