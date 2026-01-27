В одном из районов Краснодарского края произошло более 10 взрывов

SHOT: в Славянском районе Краснодарского края произошло более 10 взрывов

Более 10 взрывов было слышно в Славянском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«По словам местных жителей, взрывы начались примерно в 01:40 (совпадает с мск — Прим. ред.) и были слышны в разных частях. Также в городе работала сирена воздушной опасности», — говорится в публикации.

Очевидцы рассказали, что слышали «басовитые взрывы и жужжание мотора» со стороны Азовского моря.

При этом официальной информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время нет.

26 января в министерстве обороны России сообщили, что за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 109 дронов самолетного типа и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВСУ лишились 111 126 беспилотников.

В этот же день глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что в регионе после ударов украинских БПЛА оказались повреждены энергообъекты и школа.

Ранее в Славянске-на-Кубани человек пострадал из-за атаки дронов на предприятия.