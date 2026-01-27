Госдума планирует ужесточить наказание за неисполнение родительских обязанностей

«Ъ»: штрафы за неисполнение родительских обязанностей вырастут в несколько раз

Госдума планирует ужесточить санкции для родителей, которые скрывают местонахождение детей от других родственников, запрещают им общаться, а также не исполняют решения судов, обязывающие раскрывать информацию о нахождении ребенка. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как подчеркнули предложившие поправки депутаты, действующие меры, которые не менялись с 2011 года, не обеспечивают должного «воспитательного воздействия на лиц, нарушающих закон».

В настоящее время ст. 5.35 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере 2–3 тыс. руб., при повторном нарушении — 4–5 тыс. руб. или административный арест на срок до пяти суток.

Парламентарии предлагают установить штраф за первое правонарушение в размере 5–10 тыс. руб., за рецидив — 15–20 тыс. руб.

31 июля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Согласно документу, совершение данного административного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб.

