Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В России оценили угрозу перехода школьников в даркнет из-за отмены готовых заданий

Ректор РГПУ: школьники не перейдут в даркнет из-за отмены готовых заданий
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Опасения по поводу возможного перехода школьников в даркнет из-за вероятного запрета на распространение готовых решений преувеличены. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

«Во‑первых, законопроект нацелен на системное решение проблемы, а не на создание дополнительных барьеров. Во‑вторых, эффективность мер будет обеспечиваться не столько запретами, сколько формированием новой образовательной культуры», — уточнил он.

Тарасов подчеркнул, что доступность готовых решений не просто снижает качество знаний, а подрывает саму мотивацию к обучению. Ведь в случае получения ответа без усилий ученик теряет возможность развить критическое мышление, аналитические навыки и умение преодолевать интеллектуальные трудности, что в долгосрочной перспективе гораздо опаснее временных неудобств от ограничения доступа к шпаргалкам.

До этого Минпросвещения подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения ГДЗ.

В частности, законопроект предусматривает запрет на распространение данных, касающихся контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений заданий, используемых во всероссийской олимпиаде школьников и учебных пособиях, включенных в федеральный перечень. Исключения составляет информация, содержащаяся непосредственно в этих материалах.

Ранее в Госдуме захотели легализовать в России использование ИИ в образовании.
 
Теперь вы знаете
Неизлечимый вирус Нипах угрожает России? Что говорят специалисты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!