В России оценили угрозу перехода школьников в даркнет из-за отмены готовых заданий

Опасения по поводу возможного перехода школьников в даркнет из-за вероятного запрета на распространение готовых решений преувеличены. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

«Во‑первых, законопроект нацелен на системное решение проблемы, а не на создание дополнительных барьеров. Во‑вторых, эффективность мер будет обеспечиваться не столько запретами, сколько формированием новой образовательной культуры», — уточнил он.

Тарасов подчеркнул, что доступность готовых решений не просто снижает качество знаний, а подрывает саму мотивацию к обучению. Ведь в случае получения ответа без усилий ученик теряет возможность развить критическое мышление, аналитические навыки и умение преодолевать интеллектуальные трудности, что в долгосрочной перспективе гораздо опаснее временных неудобств от ограничения доступа к шпаргалкам.

До этого Минпросвещения подготовило проект поправок к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет распространения ГДЗ.

В частности, законопроект предусматривает запрет на распространение данных, касающихся контрольно-измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых решений заданий, используемых во всероссийской олимпиаде школьников и учебных пособиях, включенных в федеральный перечень. Исключения составляет информация, содержащаяся непосредственно в этих материалах.

Ранее в Госдуме захотели легализовать в России использование ИИ в образовании.