Снегопад парализовал работу крупнейшего аэропорта на острове Хоккайдо в Японии

Две тысячи человек из-за сильного снегопада ночевали в аэропорту Саппоро

Из-за сильнейших снегопадов на японском острове Хоккайдо около двух тысяч пассажиров вынуждены были ночевать в международном аэропорту Син-Титосе города Саппоро. Об этом сообщает телеканал NHK.

Непогода привела к массовой отмене авиарейсов и значительным перебоям в работе наземного транспорта. Поэтому люди спали в аэропорту прямо на полу, на предоставленных администрацией воздушной гавани матрасах и спальных мешках.

Такая ситуация сохраняется в Син-Титосе уже двое суток подряд.

26 января Росавиация сообщила, что ожидающиеся в Москве сильный снег, гололедица и метель могут оказать влияние на работу воздушного транспорта.

За день до этого стало известно, что Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне полностью прекратил полеты из-за снежной бури. Всего в Соединенных Штатах из-за непогоды отменили более 10 тысяч авиарейсов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае взлетно-посадочную полосу аэропорта завалило снегом.