Долина не смогла насобирать людей на первый в новом году концерт в Москве

РИА Новости: на первый в году концерт Долиной в Москве продано всего 44% билетов
Юрий Кочетков/РИА Новости

На первый в 2026 году концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Москве продано лишь 44% билетов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, выступление певицы запланировано на 27 января в столичном баре Petter. Эта концертная площадка вмещает 91 место. Днем 26 января в продаже оставалось всего 18 билетов, и к вечеру число свободных мест сократилось до 14. Однако в ночь перед концертом количество доступных для покупки билетов возросло до 51, что составляет 56% от общего числа, подсчитало РИА Новости.

Доступные для покупки билеты можно купить от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения от сцены. Максимальная стоимость билетов на концерт Долиной в баре достигала 18,5 тысячи рублей. Уточняется, что позиции из меню в стоимость билета не входят.

До этого был отменен концерт Долиной «Юбилей на бис» в Московском международном доме музыки (ММДМ). Знаменитость должна была спеть для зрителей Дома музыки 6 марта, однако на эту дату в афише теперь стоит выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи. По данным ТАСС, концерт Долиной в ММДМ отменили из-за плохой продажи билетов.

Ранее стало известно, на чем зарабатывает Лариса Долина.
 
