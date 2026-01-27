Размер шрифта
В посольстве России назвали территориальные претензии Эстонии неприемлемыми

Дипломат Абилов: претензии Эстонии на Печорский район неприемлемы
Территориальные претензии Эстонии к России по поводу Печорского района Псковской области абсолютно неприемлемы. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — сказал Абилов.

26 декабря эксперт в области международных отношений и безопасности, доктор политических наук Адам Бернар сообщил, что для выходцев из Печорского района в качестве места рождения вместо «Российская Федерация» будут указывать «Эстония».

Он уточнил, что в начале ноября в Таллине внесли изменения в административные процедуры, которые касаются указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности. По его словам, подобные меры не принесут пользу Эстонии, поскольку на границе российская сторона может признать такие документы недействительными.

Ранее в России допустили новые территориальные претензии со стороны Японии.
 
