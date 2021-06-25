Посол Антонов рассказал о первых шагах России и США по реализации женевских договоренностей

Россия и США ведут анализ первых шагов по реализации договоренностей саммита Россия — США, прошедшего в Женеве. Об этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам дипломата, с момента его возращения в Соединенные Штаты он провел встречи с некоторыми представителями Госдепартамента.

«Мы анализируем наши первые шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей, пониманий, достигнутых в ходе российско-американского саммита», — сообщил Антонов.

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.