Российские волейболистки выиграли первый международный турнир после отстранения

Российские волейболистки U17 выиграли международный турнир в Италии
Всероссийская федерация волейбола

Волейболистки молодежной сборной России U17 выиграли международный турнир Cornacchia World Cup в Италии.

В финале турнира российские спортсменки одержали победу над итальянской командой «Арджентарио». Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:6, 25:12, 25:7).

В 1/8 финала сборная Росиии победила португальский «Оэйраш» (25:10, 25:13), итальянский «Сан-Вендемиано» (25:6, 25:13) — в четвертьфинале, а в полуфинале — немецкий «Фербанд Берлин» (25:13, 25:14).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

11 декабря 2025 года МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

6 марта Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение допустить молодежные сборные России до международных соревнований с национальной символикой.

Ранее трое россиян стали претендентами на включение в Международный зал славы.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!