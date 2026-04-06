В Петербурге в возрасте 105 лет скончалась ветеран Полина Громова

В Санкт-Петербурге на 105-м году жизни умерла ветеран Полина Громова

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, жительница Санкт-Петербурга Полина Дмитриевна Громова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский​​​.

«Горжусь тем, что знал эту невероятную женщину. Участница Великой Отечественной войны и прорыва блокады, зенитчица, активистка», — написал он.

По словам спикера, Громова прошла трудный путь и перенесла сложные испытания, однако смогла сохранить внутренний свет, оставаясь добрым и искренним человеком.

В публикации Бельский выразил соболезнования родственникам и близким ветерана.

25 января в Канаде на 108-м году жизни скончался самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко. С первых дней ВОВ он встал на защиту Родины, принимал участие в обороне Ленинграда и прошел боевой путь до Победы. Мужество и отвага Виктора Хоменко были отмечены высокими государственными наградами.

Ранее скончался композитор блокадного Ленинграда Александр Мерлин.