Штурм высмеяла Диброва за «секрет на миллион»: «100% проктологические удовольствия»

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале высмеяла откровение телеведущего Дмитрия Диброва в шоу «Секрет на миллион» о личной жизни с бывшей женой Полиной.

Дибров заявил, что в постели Полина «умела делать мужчину счастливым» и применяла «секретные арсеналы». Штурм пошутила, что все эти техники давно всем известны.

«То же мне секрет! Он имеет в виду проктологические удовольствия 100%. Ну, это уже большинство женщин практикует. Дима малость отстал от жизни. Латентная тема. И тенденция грустная для нас, женщин», — отметила певица.

По мнению Штурм, сейчас мужчины перестали хоть заниматься сексом из-за лени. В заключении она с юмором добавила, что Дибров недостаточно раскрыл подробности личной жизни с экс-супругой. В шутку певица потребовала от телеведущего подробностей.

«Дибров миллион заработал нечестно. Он рассказал не то, что реально интересно. Давай подробности, дед!» — заявила артистка.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

Ранее Дибров опроверг, что у него был открытый брак с бывшей женой.