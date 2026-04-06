Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Соседов о знаменитостях, которые становятся магами: «Так поступают неудачники»

Критик Соседов раскритиковал звезд, которые становятся духовными наставниками
Пресс-служба НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что знаменитости, которые заканчивают творческую карьеру и становятся духовными наставниками, признали свою бесталанность на основном поприще. Его слова передала Общественная Служба Новостей.

Критик придерживается мнения, что в новых направлениях начинают искать себя только те знаменитости, которые перестали быть востребованы у публики. Тем, кто все еще успешен и востребован, нет необходимости становиться коучем.

«Я еще могу понять, когда ты можешь преподавать и делиться своим мастерством. Это, напротив, даже приветствуется, если, правда, тебе есть чем делиться, и у тебя в самом деле хорошая база. Но когда люди лезут в какие-то непонятные сферы и внезапно объявляют себя богами на земле — это смотрится не только смешно, но и грустно. Так поступают неудачники», — подчеркнул Соседов.

Эксперт добавил, что также так могут поступать звезды, которые потеряли интерес со стороны публики и не смогли обрести успех в творческой среде.

До этого Сергей Соседов признался, что не ностальгирует по нулевым и не разделяет всеобщего восторга от этого времени. По его мнению, расцветом музыкальной индустрии был период 90-х годов, а в 2000-е российский шоу-бизнес столкнулся с творческим кризисом.

Ранее критик объяснил отказ россиян слушать женские группы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!