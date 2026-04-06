Соседов о знаменитостях, которые становятся магами: «Так поступают неудачники»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что знаменитости, которые заканчивают творческую карьеру и становятся духовными наставниками, признали свою бесталанность на основном поприще. Его слова передала Общественная Служба Новостей.

Критик придерживается мнения, что в новых направлениях начинают искать себя только те знаменитости, которые перестали быть востребованы у публики. Тем, кто все еще успешен и востребован, нет необходимости становиться коучем.

«Я еще могу понять, когда ты можешь преподавать и делиться своим мастерством. Это, напротив, даже приветствуется, если, правда, тебе есть чем делиться, и у тебя в самом деле хорошая база. Но когда люди лезут в какие-то непонятные сферы и внезапно объявляют себя богами на земле — это смотрится не только смешно, но и грустно. Так поступают неудачники», — подчеркнул Соседов.

Эксперт добавил, что также так могут поступать звезды, которые потеряли интерес со стороны публики и не смогли обрести успех в творческой среде.

До этого Сергей Соседов признался, что не ностальгирует по нулевым и не разделяет всеобщего восторга от этого времени. По его мнению, расцветом музыкальной индустрии был период 90-х годов, а в 2000-е российский шоу-бизнес столкнулся с творческим кризисом.

