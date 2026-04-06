МИД Белоруссии отреагировал на удаление ряда YouTube-каналов

Блокировка каналов нескольких СМИ Белоруссии на платформе YouTube является грубым нарушением принципов ООН. Об этом заявило министерство иностранных дел республики, передает агентство БелТА.

«Своим решением YouTube фактически заблокировал доступ миллионов граждан и соотечественников за рубежом к легитимному, официальному контенту», — отметили белорусские дипломаты.

В дипведомстве подчеркнули, что Минск оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом.

На днях стало известно, что YouTube удалил государственные каналы Белоруссии (БЕЛТА, ОНТ, СТВ) под предлогом санкций. Министерство информации Белоруссии негативно оценило этот шаг, назвав его недружественным и безосновательным. Также там обратили внимание, что против «БелТА» не введены рестрикции.

В феврале видеохостинг YouTube удалил канал российской журналистки, интервьюера и волонтера гуманитарных миссий Марии Чадиной. Платформа заблокировала ресурс без указания конкретных причин, отметила блогер.

