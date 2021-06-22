Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров проинформировал канцлера Германии Ангелу об итогах своей встречи с главой США Джо Байденом в Женеве, сообщает пресс-служба Кремля.

Данная тема обсуждалась по инициативе Меркель.

Путин и Байден встретились в Женеве 16 июня. Саммит завершился публикацией совместного заявления по стратегической стабильности, в котором лидеры подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. По итогам переговоров президенты согласились поддерживать диалог по этой теме, а также дали отдельные пресс-конференции.

Главные заявления встречи — в материале «Газеты.Ru».