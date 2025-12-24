На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автор, чью картину Путин повесил на стену, написал работу с изображением Крымского моста

Автор картины «Открытие Крымского моста» хочет показать свою картину Путину
Российская академия художеств

Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин признался, что хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину «Открытие Крымского моста» с его изображением. Об этом сообщает РИА Новости.

Картину «Открытие Крымского моста», на которой изображен глава государства, представили на выставке «Лавандовое море» в Российской академии художеств 23 декабря.

Автор выразил надежду на то, что его работа придется по вкусу президенту. По его словам, эта картина вдохновляющая: в ней наблюдаются динамика, жизнь, сюжет и современная история, а также отражена и личная заслуга Путина в том, что строительство и запуск Крымского моста осуществились.

21 декабря президент Путин попробовал пирожки из люберецкой пекарни «Машенька» с вишневым вареньем. В этот момент на стене в кабинете журналисты заметили картину «Хлебное поле» Путнина. Как рассказал сам художник, в картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу.

Ранее в МИД рассказали о внимании к пекарне из Люберец «Машенька» после вопроса Путину.

