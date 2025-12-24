Автор, чью картину Путин повесил на стену, написал работу с изображением Крымского моста

Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин признался, что хотел бы показать президенту России Владимиру Путину картину «Открытие Крымского моста» с его изображением. Об этом сообщает РИА Новости.

Картину «Открытие Крымского моста», на которой изображен глава государства, представили на выставке «Лавандовое море» в Российской академии художеств 23 декабря.

Автор выразил надежду на то, что его работа придется по вкусу президенту. По его словам, эта картина вдохновляющая: в ней наблюдаются динамика, жизнь, сюжет и современная история, а также отражена и личная заслуга Путина в том, что строительство и запуск Крымского моста осуществились.

21 декабря президент Путин попробовал пирожки из люберецкой пекарни «Машенька» с вишневым вареньем. В этот момент на стене в кабинете журналисты заметили картину «Хлебное поле» Путнина. Как рассказал сам художник, в картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу.

Ранее в МИД рассказали о внимании к пекарне из Люберец «Машенька» после вопроса Путину.