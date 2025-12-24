В Тульской области начался пожар после отражения атаки БПЛА

Миляев: на одном из предприятий Тульской области после атаки БПЛА начался пожар

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале о пожаре на одном из предприятий после отражения атаки БПЛА.

По его словам, на территорию предприятия упали обломки БПЛА. В настоящее время возгорание локализовано.

«На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. <...> . Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — поделился Миляев.

24 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о беспилотнике, летевшем на столицу.

Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 172 украинских беспилотника.

Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110. Еще 20 перехватили в Белгородской области, 14 в Калужской области, 12 – в Тульской области, шесть — в Орловской области, четыре — в Московском регионе, в том числе два, летевших на Москву, три — в Липецкой области и по одному сбили в Волгоградской, Курской и Смоленской областях.

