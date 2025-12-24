Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Средняя зарплата в России по всем видам экономической деятельности составила 96,26 тыс. рублей по итогам девяти месяцев 2025 года. Это на 14,99% больше, чем за аналогичный период 2024 года, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, проанализировав государственную статистику.

«Рост средних зарплат связан с ускоренным повышением минимального размера оплаты труда, напряженной ситуацией на рынке труда, а также трансформацией российской экономики в рамках обеспечения технологического и финансового суверенитета. Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в финансовом и сырьевом секторах. Так, в перестраховании (когда страховая компания страхует сама себя, чтобы не разориться из-за слишком большого убытка) средняя зарплата достигла 449,2 тыс. рублей, что в 4,67 раза превышает средний уровень по экономике. В деятельности холдинговых компаний показатель составил 374,4 тыс. рублей (в 3,89 раза выше среднего), в управлении фондами — 291,8 тыс. рублей (в 3,03 раза)», — отметил Балынин.

По его словам, высокие доходы также отмечены в добыче природного газа и газового конденсата — 268,9 тыс. рублей (в 2,79 раза выше среднего), в деятельности негосударственных пенсионных фондов — 248,8 тыс. рублей, а также во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг — 248,4 тыс. рублей. В числе лидеров по уровню оплаты труда также разработка программного обеспечения (215,8 тыс. рублей), производство табачных изделий (209,6 тыс. рублей), пассажирский воздушный транспорт (208,9 тыс. рублей), денежное посредничество (202,9 тыс. рублей) и рыболовство (200,2 тыс. рублей), подчеркнул экономист.

Он добавил, что наибольшие темпы роста зарплат по сравнению с девятью месяцами 2024 года зафиксированы в сфере издания программного обеспечения — в 2,05 раза, до 174,9 тыс. рублей. Почти двукратный рост показала агломерация угля, антрацита и бурого угля и производство термоуглей — в 1,95 раза, до 78 тыс. рублей, уточнил Балынин.

По его словам, заметный рост зарплат также отмечен в сфере временного размещения в кемпингах и туристических автоприцепах — на 39,4%, до 44,7 тыс. рублей, в деятельности по организации азартных игр и заключению пари — на 36,8%, до 140,4 тыс. рублей, а также в морском пассажирском транспорте — на 33,5%, до 104,9 тыс. рублей.

