Путин и Меркель созвонились в день 80-летия начала ВОВ

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Меркель выразила «чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями», которые принесла война, которая была развязана нацистами.

Кроме того, была достигнута договоренность о дальнейших личных контактах между российской и немецкой сторонами.

Ранее траурные мероприятия в память о начале Великой Отечественной войны прошли в Берлине. На поминальную акцию у главного входа в Русский Дом собрались десятки людей. Во время исполнения «Адажио» для струнных Сэмюэля Барбера активисты выпустили в небо сотни воздушных шаров в виде голубей.