В Кремле рассказали об изменениях в формате «Прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие нововведения ожидаются на «Прямой линии» с Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса.

«Студии в этом году не будет, линия высокотехнологичная будет. Упор делается именно на приложение для смартфонов. Приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически тележурналистом или радиожурналистом и без лишних посредников записать свой вопрос», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что работать с массивом вопросов будут ведущие, при этом с помощью приложения россияне смогут напрямую пообщаться с главой государства.

«Будет прямой разговор, президент будет иметь возможность ответить, увидеть всю палитру тем, которые объединяют вопросы, подтемы, географию страны», — сказал Песков.

Ранее были названы вопросы, которые присылают россияне к «Прямой линии» с Путиным.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.