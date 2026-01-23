Размер шрифта
Общество

В Московском зоопарке появился редкий хищник из Южной Африки

Пятнистая генета впервые поселилась в Московском зоопарке 
Пятнистая генета впервые поселилась в Московском зоопарке. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

«Этот грациозный хищник уже прошел карантин и переехал в экспозиционный вольер на Новой территории, в павильон «Животные Африки»», — рассказали в пресс-службе.

Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, для генеты в вольере был создан специальный режим инвертированного светового дня, поскольку она ночное животное.

Пятнистая генета – стройное и гибкое животное с пятнистым окрасом и пушистым хвостом. Эти хищники обитают в лесах и саваннах Южной Африки, ведут преимущественно ночной образ жизни, прекрасно лазают по деревьям и известны своей чистоплотностью.

В январе в Московском зоопарке начались работы по строительству нового вольерного комплекса для панд, пишет RT. В нем будут расположены внутренние и уличные экспозиционные вольеры, оформленные в стиле сычуаньских лесов.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке впал в спячку спасенный от контрабандистов гималайский медведь.
 
