МО РФ: часть военных ВСУ в Симиновке сдалась в плен вместе с ранеными

В ходе операции по освобождению населенного пункта Симиновка в Харьковской области часть украинских военнослужащих, находившихся в составе брошенных подразделений ВСУ, предпочла сложить оружие и сдаться в плен российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Среди сдавшихся были и раненые, которым была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

«Часть брошенных сил ВСУ сложила оружие, несколько боевиков сдались в плен вместе с ранеными бойцами, которым была оказана медицинская помощь», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В Минобороны также отметили, что при освобождении Симиновки российские подразделения действовали небольшими группами, активно используя беспилотную авиацию для корректировки огня и предотвращения маневров со стороны ВСУ. Операторы FPV-дронов обеспечивали превосходство в воздухе, перехватывали логистические маршруты и уничтожали огневые точки украинских формирований.

Удары наносились по линиям снабжения, а также по закрытым огневым позициям гаубиц и минометов. Перед началом штурма опорных пунктов противника артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» и пушек «Гиацинт-Б» проводили массированную огневую подготовку.

Ранее российский дрон помог вывести из окружения сдавшегося в плен бойца ВСУ возле Димитрова.