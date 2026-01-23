Размер шрифта
Армия

Бойцы ВСУ в Симиновке сдались в плен вместе с ранеными

МО РФ: часть военных ВСУ в Симиновке сдалась в плен вместе с ранеными
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе операции по освобождению населенного пункта Симиновка в Харьковской области часть украинских военнослужащих, находившихся в составе брошенных подразделений ВСУ, предпочла сложить оружие и сдаться в плен российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Среди сдавшихся были и раненые, которым была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

«Часть брошенных сил ВСУ сложила оружие, несколько боевиков сдались в плен вместе с ранеными бойцами, которым была оказана медицинская помощь», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В Минобороны также отметили, что при освобождении Симиновки российские подразделения действовали небольшими группами, активно используя беспилотную авиацию для корректировки огня и предотвращения маневров со стороны ВСУ. Операторы FPV-дронов обеспечивали превосходство в воздухе, перехватывали логистические маршруты и уничтожали огневые точки украинских формирований.

Удары наносились по линиям снабжения, а также по закрытым огневым позициям гаубиц и минометов. Перед началом штурма опорных пунктов противника артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» и пушек «Гиацинт-Б» проводили массированную огневую подготовку.

Ранее российский дрон помог вывести из окружения сдавшегося в плен бойца ВСУ возле Димитрова.

