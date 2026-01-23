Размер шрифта
В МО РФ раскрыли подробности освобождения Симиновки в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ при взятии Симиновки работали малыми группами
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе боев за населенный пункт Симиновка в Харьковской области работали малыми группами с корректировкой при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения Вооруженных сил РФ не давали украинским военнослужащим совершить маневр на этом участке фронта. Российские операторы FPV-дронов при борьбе за превосходство в воздухе смогли перерезать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить их огневые средства.

«Удары наносились по путям снабжения, закрытым огневым позициям гаубиц и минометов», — говорится в статье.

Российские бойцы в преддверии штурма Симиновки нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. Цели были поражены расчетами пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц «Мста-Б».

23 января Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны за прошедшую неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Подразделения группировок российских войск «Юг» и «Восток» вынудили формирования ВСУ покинуть Приволье в Донецкой народной республике (ДНР) и Прилуки в Запорожской области. Бойцы группировки «Центр» выбили украинских солдат из Новопавловки в ДНР, а военнослужащие группировки «Днепр» освободили Павловку в Запорожской области. Группировка «Север», в свою очередь, взяла под контроль Симиновку в Харьковской области.

Ранее Путин рассказал, сколько населенных пунктов ВС РФ взяли под контроль в 2025 году.

