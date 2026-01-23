В Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем. Его засняли пассажиры, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Ведет автобус по 557 маршруту и параллельно тестит автопилотный режим, сладко зевая», — сказано в сообщении.

16 января в Архангельске рейсовый автобус протаранил шесть автомобилей на парковке. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, водитель уснул за рулем. На месте инцидента работали сотрудники Госавтоинспекции. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого на на трассе Северодвинск-Архангельск автобус попал в аварию. На кадрах, размещенных в сети, видно, что школьный автобус находится в кювете, при этом с другой стороны дороги горит машина. На записи также заметно, что на проезжей части разбросаны автомобильные детали, а рядом с поврежденными машинами стоят люди.

Ранее автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке.