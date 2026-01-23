Уральцу грозит 14 лет колонии за совершенное 19 лет назад убийство девочки

В Свердловской области судят мужчину за убийство ребенка, совершенное в 2007 году

В Свердловской области мужчину судят за убийство ребенка, совершенное 19 лет назад. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

На скамье подсудимых оказался Сергей Березович. По данным следствия, в мае 2007 года он находился в селе Николо-Павловское и, сидя в машине, поссорился с 13-летней Любой П.

Разъяренный мужчина задушил девочку и, чтобы срыть следы преступления, сжег тело, а останки выкинул в реку. Как уточняется, девочка была ему знакома, но в каких отношениях состояли жертва и убийца, неизвестно.

Прокурор запросил Березовичу 14 лет колонии за убийство школьницы. В общей сложности, с учетом его текущего срока за аналогичные действия в отношении несовершеннолетнего, в колонии мужчина должен провести 23 года.

В последнем слове подсудимый признал вину. Приговор мужчине огласят 27 января в Пригородном районном суде.

Ранее в Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных.