Трамп высказался о глобальном изменении климата

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social высказался о глобальном изменении климата.

«Ожидается рекордная холодная волна, которая затронет 40 штатов. Редко можно увидеть что-то подобное. Не могли бы экологические мятежники объяснить — куда делось глобальное потепление?» — написал он.

В конце октября прошлого года Трамп заявил, что «выиграл войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс признал, что ошибался в своих взглядах на эту проблему.

Так он прокомментировал статью Гейтса на сайте Gates Notes, где миллиардер призвал отказаться от попыток предотвратить глобальное потепление и сосредоточиться на борьбе с болезнями и нищетой. По его словам, хотя изменение климата приведет к серьезным последствиям, особенно для беднейших стран, оно «не станет угрозой для существования человечества».

Ранее стало известно, что в США закроют центр климатических исследований.