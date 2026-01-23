Легенда ЦСКА заявил, что Месси и Роналду получили «Золотые мячи» не по делу

Экс-игрок Масалитин: много «Золотых мячей» Месси и Роналду получили не по делу

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что несколько «Золотых мячей» Лионеля Месси и Криштиану Роналду были вручены им незаслуженно, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Да, понятно, что их лучшие годы позади. Но Месси и Роналду являются обладателями множества «Золотых мячей». По делу или нет, уже из истории не выкинешь это. Хотя, по моему мнению, было вручено слишком много не по делу», — сказал Масалитин.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ».

