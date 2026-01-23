В Москве замерзла Останкинская башня

Останкинская телебашня покрылась льдом и снегом. Фото телевышки опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованной фотографии видно, что Останкинская башня находится в неестественно белом цвете. Сейчас температура в Москве -10,2°, при этом на высоте температура может быть еще ниже.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве морозы до −20°C сохранятся как минимум до середины следующей недели. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

Также стало известно, что в Москве 27 января усилятся снегопады. По информации ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, за короткий период в столице может выпасть до половины месячной нормы осадков. Синоптик отметил, что на фоне снегопадов высота сугробов заметно увеличится. На метеостанции ВДНХ в настоящее время снежный покров достигает 32 см, при этом может вырасти как минимум еще на 10 см.

