Отец пропавшего в Красноярске подростка назвал возможную причину его исчезновения

Отец подростка, пропавшего в Красноярске, заявил, что на сына повлияли мошенники

Отец исчезнувшего в Красноярске подростка в беседе с ТАСС допустил, что его сын мог попасть под влияние мошенников.

«Уверен, это были мошенники. Ничего другого», — сообщил отец мальчика Андрей Капля.

Об исчезновении мальчика стало известно 22 января. На записи с камеры наблюдения видно, как подросток идет вместе с незнакомцем по улице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Как сообщил SHOT, мальчика могли завербовать и похитить украинские мошенники. Отмечается, что отец школьника является известным предпринимателем. Когда мужчина пришел домой, сына уже не было, а из сейфа пропали 3 млн рублей.

Кроме того, журналисты сообщали, что родителям поступили требования о выкупе в размере $350 тысяч (более 26 млн рублей). Однако позже отец ребенка опроверг информацию, что ему поступали какие-либо угрозы.

По данным регионального СК, 23 января подросток нашелся в арендованной квартире вместе с девушкой. Подробности его исчезновения не приводятся.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.