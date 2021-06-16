Посол России в США оценил отношения стран

В отношениях Москвы и Вашингтона накопилось много проблем и вопросов, которые нужно решать. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА «Новости».

«У нас очень много проблем - и с дипломатической собственностью, и с жизнью российских дипломатов, и к решению глобальной проблемы безопасности, и к проблемам региональной безопасности», — сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что Россия никогда не сможет смириться с тем, что у нее отобрали дипломатическую собственность. По его словам, Москва продолжит усилия для того, чтобы вернуть ее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с американским лидером Джо Байденом о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.