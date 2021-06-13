Елизавета II спрашивала Байдена о Путине

Королева Великобритании Елизавета II во время чаепития спрашивала президента США Джо Байдена о главе России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, сообщил сам американский лидер. Его слова приводит Reuters.

«У нас был отличный разговор. Она хотела знать, про двух лидеров, с которыми я — про одного, с которым я собираюсь встретиться, господина Путина. И она хотела знать о Си Цзиньпине», — рассказал Байден.

Ранее сообщалось, что Байден и его супруга Джилл прибыли в Виндзорский замок на чаепитие с британской королевой. После встречи американский лидер сравнил Елизавету II со своей матерью.

46-й президент США находится в Великобритании в рамках рабочего турне по Европе, он уже встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и принял участие в саммите Группы семи (G7) в британском графстве Корнуолл.