Армия

В Минобороны РФ сообщили об ударах по командным пунктам ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили командные пункты ВСУ и места хранения беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ ударили по командным пунктам украинских войск и местам хранения дронов. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также командным пунктам», — говорится в заявлении.

Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников в 162-х районах.

По данным ведомства, в операциях приняли участие ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. К выполнению задач также привлекли оперативно-тактическую авиацию и расчеты ударных дронов.

15 января начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что военнослужащие страны с начала 2026 года взяли под контроль более 300 квадратных километров территории в зоне спецоперации. За две недели января российские подразделения освободили восемь населенных пунктов, подчеркнул генерал армии.

Ранее бои за населенный пункт в Сумской области попали на видео.

