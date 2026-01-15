Размер шрифта
Средства ПВО России сбили 265 беспилотников

Минобороны: средства ПВО сбили 265 беспилотников и две ракеты «Нептун»
Olga Sokolova/Global Look Press

Средствами противовоздушной обороны были сбиты 265 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты пять управляемых авиационных бомб, РСЗО HIMARS производства США и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Также средства ПВО сбили две управляемые ракеты «Нептун».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

До этого министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что противник увеличил число дронов для атак на российские регионы. По его словам, если в начале 2025 года ВСУ в среднем задействовали 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц, то начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

Ранее украинские беспилотники атаковали энергетический объект в ЛНР.

