Стали известны подробности о гибели экс-замглавы Минтруда РФ Скляра

Бывший заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр незадолго до смерти пожаловался бывшей коллеге, в настоящее время работающей в Минцифры, на свою супругу. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, экс-чиновник в адресованном знакомой сообщении обвинил в своей гибели именно жену. Также он предупредил женщину, что, когда она будет читать послание, он будет уже мертв.

Тело бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра нашли 15 января в его частном доме в Москве. Как пишут СМИ, дом экс-чиновника находится в поселении Филимонковское. Сюда прибыли сотрудники экстренных служб. Дверь в дом Скляра была открыта, а его тело находилось у входа. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Алексей Скляр занял пост замглавы Минтруда РФ в 2018 году. Ему было поручено курировать направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением государственных услуг в электронном формате. В 2022 году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении чиновника от должности.

