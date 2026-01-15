Размер шрифта
В Хабаровском крае взлетно-посадочную полосу аэропорта завалило снегом

В Николаевске-на-Амуре замело взлетно-посадочную полосу аэропорта
Игорь Онучин/РИА Новости

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края замело взлетно-посадочную полосу аэропорта протяженностью в почти два километра. Об этом сообщает Telegram-канал «Хабаровские авиалинии Khabavia».

«И снег продолжает сыпать... Ждем окончания снегопада», — сказано в посте.

Воздушную гавань закрыли до 16 января из-за погодных условий, сообщил канал.

15 января в Петропавловске-Камчатском объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за схода снежных масс с крыш.

До этого в Петропавловске-Камчатском два человека не выжили из-за схода снега в частном секторе города на улице Макарова. 60-летний спасатель Игорь Быков, предположительно, возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с крыши одного из домов. Еще одного мужчину накрыла упавшая с крыши снежная глыба. Спасатели и медики пытались провести реанимацию, но тщетно.

Ранее снежная глыба рухнула на голову уфимскому подростку.

