Легенда «Спартака» подверг критике команду за назначение иностранного тренера

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран назвал ошибкой назначение Хуана Карседо на пост наставника клуба, передает «Российская газета».

«Тенденция такая — они считают, что российские специалисты хуже. Не знаю, почему так. Откуда только не привозили людей. На мой взгляд, это ошибочная позиция. Я не против иностранцев, но у нас в стране 140 миллионов человек. И в России всегда были тренеры», — сказал Юран.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

