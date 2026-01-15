Размер шрифта
Предполагаемый новый бойфренд дочери Успенской ответил на слухи об их романе

Бывший пиар-директор Татьяны Плаксиной Манжула опроверг новости об их романе
manzhulik_konstantin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Константин Манжула отреагировал на слухи о романе с дочерью Любови Успенской Татьяной Плаксиной. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что их связывает только дружба.

По словам бывшего пиар-директора Плаксиной, им часто приписывают роман, но эта информация не соответствует действительности.

«Опять нам роман приписали? Более трех лет я работал пиар-директором Любови и Татьяны. Мы сохранили прекрасные дружеские отношения, полные доверия, поддержки и взаимопонимания. И пресса нам с Таней со стабильностью раз в год роман приписывает, но это, конечно же, не так. И с Любой, и с Таней мы всего лишь друзья. Хотя почему всего лишь? Дружба, проверенная годами — это намного важнее», — поделился блогер.

Слухи о романе Плаксиной и Манжулы появились после публикации их совместной фотографии, на которой певица прижималась к экс-директору, а в руках держала букеты. В комментариях поклонники дочери Успенской писали, что они подходят друг другу и хорошо смотрятся вместе.

В 2025 году Татьяна Плаксина разорвала отношения с предпринимателем Никитой Плотниковым. Сама певица заявляла, что бизнесмен ей не пара. Однако фанаты обсуждали, что к расставанию привело отношение Любови Успенской к избраннику дочери. Звезда шансона не скрывала неприязнь к мужчине и открыто говорила об этом с журналистами.

Ранее Татьяна Плаксина заявила, что хочет стать матерью.

