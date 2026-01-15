Появились подробности о личной жизни замминистра Скляра

Бывший заместитель министра труда Алексей Скляр недавно женился второй раз. Его избранницей стала 33-летняя женщина, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, чиновник встречался с некой Алиной М. как минимум с 2023 года. Как выяснили журналисты, после увольнения из правительства у бывшего чиновника начались проблемы с деньгами. Из-за этого Скляр якобы ссорился с супругой. Утверждается, что после очередного скандала Алина уехала за границу.

«При возвращении ей придется делить наследство с двумя совершеннолетними сыновьями Алексея Скляра от первого брака с 50-летней Юлией С. — Даниилом и Никитой», — сказано в посте.

Telegram-канал SHOT также пишет о том, что с первой женой бывший замминистра труда развелся три года назад — был масштабный раздел имущества. После этого Скляр, следует из сообщения, женился на коллеге, которая младше его на 17 лет.

«В 2023 году Алексей Скляр продал свою 50-метровую квартиру на улице Херсонской в Москве, а его бывшая избавилась от 120-метровой квартиры в ЖК на Шаболовке (цена варьируется вокруг 80 млн), но сохранила там машиноместо», — говорится в сообщении.

После развода у Алексея остался особняк в Новой Москве, в Филимонковском, и белый BMW X6. У экс-супруги остался еще земельный участок в Краснодаре площадью в тысячу квадратов, пишет канал.

