Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Бывшая жена Скляра отреагировала на новости о его суициде

Бывшая жена экс-замглавы Минтруда Скляра отказалась комментировать его суицид
Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канаш

Бывшая жена экс-заместителя главы Минтруда Алексея Скляра отказалась давать какие-либо комментарии журналистам о самоубийстве экс-супруга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, женщина занимается бизнесом. На нее зарегистрированно ИП, которое специализируется на торговле сигаретами и мелкой рознице. Кроме того, она владела кофейнями, салонами красоты, однако в прошлом году закрыла этот бизнес, уточнили в SHOT.

До этого экс-супруга Скляра работала в медицинском учреждении. У пары есть двое сыновей. Один из них заявил журналистам, что давно не общался с отцом и не знал о его смерти.

15 января SHOT сообщил, что бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра нашли мертвым в его частном доме в Москве. По данным источника канала, перед гибелью 50-летний Скляр разослал своим знакомым сообщения, в котором винил в случившемся супругу. Однако какую именно — нынешнюю или бывшую — не уточняется.

Также говорится, что незадолго до смерти Скляр жаловался на свою супругу бывшей коллеге, которая сейчас работает в Минцифры.

По данным SHOT, Скляр развелся со своей первой женой три года назад. Пара прошла через масштабный раздел имущества. После этого он сразу женился во второй раз — на коллеге, которая на 17 лет младше него. После развода у чиновника остался особняк в Новой Москве и белый автомобиль BMW X6.

Ранее рядом с телом экс-чиновника Скляра нашли охотничье ружье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627745_rnd_7",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+