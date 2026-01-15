Бывшая жена Скляра отреагировала на новости о его суициде

Бывшая жена экс-заместителя главы Минтруда Алексея Скляра отказалась давать какие-либо комментарии журналистам о самоубийстве экс-супруга. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, женщина занимается бизнесом. На нее зарегистрированно ИП, которое специализируется на торговле сигаретами и мелкой рознице. Кроме того, она владела кофейнями, салонами красоты, однако в прошлом году закрыла этот бизнес, уточнили в SHOT.

До этого экс-супруга Скляра работала в медицинском учреждении. У пары есть двое сыновей. Один из них заявил журналистам, что давно не общался с отцом и не знал о его смерти.

15 января SHOT сообщил, что бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра нашли мертвым в его частном доме в Москве. По данным источника канала, перед гибелью 50-летний Скляр разослал своим знакомым сообщения, в котором винил в случившемся супругу. Однако какую именно — нынешнюю или бывшую — не уточняется.

Также говорится, что незадолго до смерти Скляр жаловался на свою супругу бывшей коллеге, которая сейчас работает в Минцифры.

По данным SHOT, Скляр развелся со своей первой женой три года назад. Пара прошла через масштабный раздел имущества. После этого он сразу женился во второй раз — на коллеге, которая на 17 лет младше него. После развода у чиновника остался особняк в Новой Москве и белый автомобиль BMW X6.

Ранее рядом с телом экс-чиновника Скляра нашли охотничье ружье.