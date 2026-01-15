В Удмуртии мужчина выпал из окна, провалился в колодец и выжил

В Удмуртии мужчина провалился в колодец, выпав из окна

В Удмуртии в селе Вавож спасатели извлекли из канализационного колодца 50-летнего мужчину, который неудачно приземлился, выпав из окна. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба республики.

Инцидент произошел в ночь на 15 января, спасатели вытащили из канализационного колодца с водой замершого мужчину. Выяснилось, что пострадавший гостил у приятеля в двухэтажном бараке, уходя, он решил покинуть квартиру через окно, упал и провалился в открытый люк.

Его крики услышала жительница дома, которая и вызвала спасателей.

До этого в Екатеринбурге мужчина выпал из окна, пытаясь сбежать от полиции. Муж и жена устроили драку. После конфликта женщина вызвала наряд полиции и бригаду скорой медицинской помощи. Мужчина, желая избежать встречи с правоохранителями, разбил оконное стекло и попытался сбежать, но упал с высоты третьего этажа.

Ранее в Петербурге юноша упал с балкона, не дождавшись подруги.