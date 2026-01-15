Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

«Почти невозможно»: в ухе отдыхавшей в Таиланде россиянки обнаружили муравья

В Таиланде врачи извлекли муравья из уха российской туристки 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27627595_rnd_7",
    "video_id": "record::c35d014b-93bb-4d4b-9a66-750fa1e69555"
}

Муравей заполз в ухо отдыхавшей в Таиланде россиянки. Об этом она рассказала kp.ru.

Во время отдыха бизнесвумен из Новосибирска Елена Мещерякова внезапно проснулась около четырех утра из-за зудa и странного шума в ухе, напоминавшего ей одновременно плеск воды и шевеление змеи.

«Я написала в страховую и, естественно, гуглила: какова вероятность попадания в ухо насекомого? Ответ был, что это почти невозможно», — отмечает Елена.

Однако незваный гость продолжал шевелиться до семи утра. Женщина приехала в больницу к открытию и убедилась в своих подозрениях — во время обследования выяснилось, что в слуховом проходе у туристки сидит муравей.

Врачи закапали туда масляный раствор и с помощью оборудования аккуратно удалили насекомое. Елена заплатила за медицинские манипуляции и выписанные лекарства 4 тыс. бат (около 10 тыс. рублей), но траты ей покрыла страховка.

Теперь сибирячке в течение пяти дней придется закапывать в ухо капли с антибиотиком, однако она спокойно приняла случившееся и даже придумала любопытному муравью имя — Юра.

Елена предполагает, что насекомое забралось в ухо, пока она загорала на шезлонге, но инцидент ее совсем не испугал.

«Мне кажется, в Таиланде живности не больше, чем у нас. Судя по комментариям, то в наших общежитиях в уши заползают даже тараканы! А в деревнях, говорят, мухи могут прямо на ходу залетать в уши! <...> Сейчас чувствую себя прекрасно, новой фобии не появилось. Продолжать отдых на лежаках, конечно, буду!» — уверенно говорит туристка.

Ранее москвичка оглохла во время отдыха на Бали из-за разбившейся о голову бутылки.
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+