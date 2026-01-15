«Почти невозможно»: в ухе отдыхавшей в Таиланде россиянки обнаружили муравья

Муравей заполз в ухо отдыхавшей в Таиланде россиянки. Об этом она рассказала kp.ru.

Во время отдыха бизнесвумен из Новосибирска Елена Мещерякова внезапно проснулась около четырех утра из-за зудa и странного шума в ухе, напоминавшего ей одновременно плеск воды и шевеление змеи.

«Я написала в страховую и, естественно, гуглила: какова вероятность попадания в ухо насекомого? Ответ был, что это почти невозможно», — отмечает Елена.

Однако незваный гость продолжал шевелиться до семи утра. Женщина приехала в больницу к открытию и убедилась в своих подозрениях — во время обследования выяснилось, что в слуховом проходе у туристки сидит муравей.

Врачи закапали туда масляный раствор и с помощью оборудования аккуратно удалили насекомое. Елена заплатила за медицинские манипуляции и выписанные лекарства 4 тыс. бат (около 10 тыс. рублей), но траты ей покрыла страховка.

Теперь сибирячке в течение пяти дней придется закапывать в ухо капли с антибиотиком, однако она спокойно приняла случившееся и даже придумала любопытному муравью имя — Юра.

Елена предполагает, что насекомое забралось в ухо, пока она загорала на шезлонге, но инцидент ее совсем не испугал.

«Мне кажется, в Таиланде живности не больше, чем у нас. Судя по комментариям, то в наших общежитиях в уши заползают даже тараканы! А в деревнях, говорят, мухи могут прямо на ходу залетать в уши! <...> Сейчас чувствую себя прекрасно, новой фобии не появилось. Продолжать отдых на лежаках, конечно, буду!» — уверенно говорит туристка.

